¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥ÉÉÔÀµ¤Ë¹ØÆþµ¿¤¤¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í2¿ÍÂáÊá¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤òÉÔÀµ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀàÅð¤È»äÅÅ¼§ÅªµÏ¿ÉÔÀµºî½Ð¡¦Æ±¶¡ÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¥É¡¼¡¦¥Ð¥ó¡¦¥¯¥ª¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡áÅìµþÅÔËÌ¶èËÅç8ÃúÌÜ¡á¤È¼Ò°÷¤ÎÃË¤Î·×2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃêÁª¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¡¢1¿Í1È¢¤Þ¤ÇÇã¤¨¤ë¡£Æ±Ä£¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëSIM¥«¡¼¥É¤Ç¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ±þÊç¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹â³Û¤ÇÅ¾Çä¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·ºòÇ¯6¡Á9·î¡¢1È¢150ËçÆþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É30È¢¡ÊÈÎÇä²Á³ÊÌó16Ëü±ß¡Ë¤òÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÉÔÀµ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿µ¿¤¤¡£