日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」が４日に放送された。

動物の視点からホモサピ（人間）の生態に密着するバラエティー。この日は、さらば青春の光・森田哲矢をゲストに招き「業界人にコンサルしてもらおう！第４弾」を進行。２０１３年に松竹芸能を退所し、個人事務所で大成功を収めている森田の経営手腕に密着した。

森田はＹｏｕＴｕｂｅも積極的に配信しているが、アニマルに扮（ふん）した伊集院光や永野からプライベートのＹｏｕＴｕｂｅ配信を勧められると「どうなんですかね…」と困惑。仮に結婚した場合は「奥さんと一緒に（ＹｏｕＴｕｂｅで）どうとかは嫌なんで。例えばＹｏｕＴｕｂｅ一緒にやるとか、テレビに（夫婦で）一緒に出るとか。絶対にイヤなんです！」と熱弁した。

伊集院が「カジサック先生と真逆の…」と話すと、森田は「お言葉ですけど、あんな人に『先生』なんてつけないでください。あれは本当に魂と金を変えた人やから」と酷評。「俺、そこまでの魂は売りたくないというか。奥さんが隣で滑ってんのとか、俺マジで見たくない！」と話して笑わせていた。