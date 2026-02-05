「ガルプラ」池間琉杏が所属・Gen1es、解散を発表 中国版プデュ「創造営2024」で結成【発表全文】
【モデルプレス＝2026/02/05】人気サバイバルオーディション番組「PRODUCE」シリーズの中国版とも言われる「創造営2024（CHUANG ASIA 2024）」から結成されたグループ・Gen1esが活動を終了することがわかった。2月3日、公式SNSを通じて発表された。
【写真】中国プデュでセンター務めた日本人美女
公式X（旧Twitter）では「Gen1esの全活動終了」と題したお知らせを公開。そして「メンバーとの十分な話し合いと友好的な協議を経て、Genlesの名のもとで行われてきたすべての活動は、2026年2月6日をもって終了し、グループは正式に解散することをお知らせいたします」と2月6日をもって解散することを伝えた。
続けて「グループ活動は終了しますが、QIAO、YIYU、RUAN、PAILIU、YEAN、ELYN、WANG KE、XUEYAO、DIDI、EMMAへの継続的なサポートを心より願います。彼らがそれぞれの道で輝き続け、前進することを願っています」とし、最後には「共有した思い出に心から感謝します。新たな高みで再会するまで」と結んでいる。
タイ、中国、日本、韓国、インドネシアなど10ヶ国から集結した70人の練習生たちが約4ヶ月間、トレーニングや共同制作、そしてバトルを行い、ガールズグループでのデビューメンバーを目指す同番組。「Girls Planet 999：少女祭典」（以下、ガルプラ）に出演していた池間琉杏（RUAN／ルアン）が参加したことでも話題を集め、オフィシャルテーマソング「Summer Dream」でセンターを務めた。（modelpress編集部）
公式発表：Gen1esの全活動終了
Genlesを応援してくださっているすべての大切なファンの皆さまへ。
長年にわたりGenlesを支え、愛してくださったことに、心より感謝申し上げます。
メンバーとの十分な話し合いと友好的な協議を経て、Genlesの名のもとで行われてきたすべての活動は、2026年2月6日をもって終了し、グループは正式に解散することをお知らせいたします。
メンバーとの徹底したコミュニケーションと友好的な協議の後、Gen1esの名の下で行われるすべての活動が2026年2月6日に終了し、グループが正式に解散することを公式に発表します。
グループ活動は終了しますが、QIAO、YIYU、RUAN、PAILIU、YEAN、ELYN、WANG KE、XUEYAO、DIDI、EMMAへの継続的なサポートを心より願います。彼らがそれぞれの道で輝き続け、前進することを願っています。
共有した思い出に心から感謝します。新たな高みで再会するまで。
Gen1esマネジメントチーム
【Not Sponsored 記事】
【写真】中国プデュでセンター務めた日本人美女
◆Gen1es、解散を発表
公式X（旧Twitter）では「Gen1esの全活動終了」と題したお知らせを公開。そして「メンバーとの十分な話し合いと友好的な協議を経て、Genlesの名のもとで行われてきたすべての活動は、2026年2月6日をもって終了し、グループは正式に解散することをお知らせいたします」と2月6日をもって解散することを伝えた。
◆中国版プデュ「創造営2024」結成・Gen1esって？
タイ、中国、日本、韓国、インドネシアなど10ヶ国から集結した70人の練習生たちが約4ヶ月間、トレーニングや共同制作、そしてバトルを行い、ガールズグループでのデビューメンバーを目指す同番組。「Girls Planet 999：少女祭典」（以下、ガルプラ）に出演していた池間琉杏（RUAN／ルアン）が参加したことでも話題を集め、オフィシャルテーマソング「Summer Dream」でセンターを務めた。（modelpress編集部）
◆全文
公式発表：Gen1esの全活動終了
Genlesを応援してくださっているすべての大切なファンの皆さまへ。
長年にわたりGenlesを支え、愛してくださったことに、心より感謝申し上げます。
メンバーとの十分な話し合いと友好的な協議を経て、Genlesの名のもとで行われてきたすべての活動は、2026年2月6日をもって終了し、グループは正式に解散することをお知らせいたします。
メンバーとの徹底したコミュニケーションと友好的な協議の後、Gen1esの名の下で行われるすべての活動が2026年2月6日に終了し、グループが正式に解散することを公式に発表します。
グループ活動は終了しますが、QIAO、YIYU、RUAN、PAILIU、YEAN、ELYN、WANG KE、XUEYAO、DIDI、EMMAへの継続的なサポートを心より願います。彼らがそれぞれの道で輝き続け、前進することを願っています。
共有した思い出に心から感謝します。新たな高みで再会するまで。
Gen1esマネジメントチーム
【Not Sponsored 記事】