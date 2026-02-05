ギャルママモデル、ほっそりウエスト輝くミニ丈トップス姿「綺麗なくびれ」「目が釘付け」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が2月4日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。
【写真】23歳ギャルママモデル「まさに女神」美くびれに視線集中
聖菜は、ソファーでポーズをとるソロショットを投稿。肩から袖にかけて黒のラインが入った白の総レースのショート丈トップスに同丈のボトムスを合わせた、ほっそりとした美しいウエストが際立つコーディネート姿を披露した。
この投稿は「まさに女神」「綺麗なくびれ」「目が釘付け」「めちゃくちゃ可愛い」と反響を呼んでいる。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
