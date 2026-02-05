林芽亜里「とても簡単で美味しかった」手料理公開「上品な仕上がり」「彩りも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の林芽亜里が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】20歳ノンノモデル「彩りも綺麗で食欲そそられる」鮭使った簡単手料理
林は「好きな鮭の形とは違うの形だけど昨日も鮭食べた」（※原文ママ）と報告。「ずっと作りたかった長谷川あかりさんのレシピ」と記し、料理家の長谷川氏のレシピを参考に手作りした料理の写真を投稿した。
皿には、少量のスープとしっとりとした鮭の切り身、煮汁を吸った千切りのキャベツ、ミニトマト2つが丁寧に盛り付けられており、「柚子胡椒冷蔵庫にあると思ってたのに見たら無くて 生姜で代用したけど、とても簡単で美味しかった」「次は柚子胡椒でリベンジ！！する！！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「丁寧な暮らしぶりが伝わる」「上品な仕上がり」「彩りも綺麗で食欲そそられる」「真似したい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳ノンノモデル「彩りも綺麗で食欲そそられる」鮭使った簡単手料理
◆林芽亜里「とても簡単で美味しかった」手料理披露
林は「好きな鮭の形とは違うの形だけど昨日も鮭食べた」（※原文ママ）と報告。「ずっと作りたかった長谷川あかりさんのレシピ」と記し、料理家の長谷川氏のレシピを参考に手作りした料理の写真を投稿した。
◆林芽亜里の投稿に「上品な仕上がり」の声
この投稿に、ファンからは「丁寧な暮らしぶりが伝わる」「上品な仕上がり」「彩りも綺麗で食欲そそられる」「真似したい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】