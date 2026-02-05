小泉里子Instagramより

【モデルプレス＝2026/02/05】モデルの小泉里子が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。鬼になりきる夫の姿を公開した。

◆小泉里子「毎年ご苦労様」鬼になりきる夫の姿披露


小泉は「非常階段で鬼に変身する夫」と記し、開いたドア越しに撮影した夫の写真を投稿。虎柄のボトムスと全身赤のコスチュームで鬼になりきる姿を披露し、「この後ピンポン鳴らして登場です」「毎年ご苦労様」とつづっていた。

◆小泉里子の投稿に「全力感すごい」の声


この投稿に、ファンからは「全力感すごい」「クオリティが想像以上」「ほっこり」「夫婦仲良しなの伝わる」「愛情たっぷりの節分」などの声が上がっている。

小泉は1981年7月15日生まれ、神奈川県出身。「CanCam」や「Oggi」、「CLASSY.」など数々の雑誌で活躍してきた人気モデル。3人の子どもがいるパートナーと2020年に再婚、2021年に第1子の出産を発表した。現在はポルトガルに暮らしていることを公表している。（modelpress編集部）

