TCLは、AIスマートノート「Note A1 NXTPAPER」のクラウドファンディングをMakuakeにて2026年2月10日より開始する。11.5インチNXTPAPER Pure液晶ディスプレイを搭載し、解像度2200×1440、リフレッシュレート120Hzだ。

ディスプレイはTCLのNXTPAPER Pure技術により、1,670万色の表示と紙のような質感を両立し、3A Crystal Shield Glass（反射防止、映り込み防止、指紋防止）を採用。8,192段階の筆圧感知と5msの応答速度に対応した付属のペン「T-Pen Pro」との組み合わせにより”自然な手書き”を実現しているとのこと。

さらにAI機能として文字起こし、要約、翻訳、手書き文字のテキスト化などが可能。オフラインでも使用可能だが、オンライン接続時にはより精度が向上するという。また確認したところ、機能によってGeminiやchatGPTなど異なるモデルを使い分けているようだ。

メモリ8GB、ストレージは256GBを装備し、バッテリー容量は8,000mAh、33W急速充電に対応する。また重量と厚みはは500g/5.5mと軽量薄型設計になっており、持ち運びにも困らない。

そのほか、13MP背面カメラ、デュアルスピーカー、内蔵8マイク、指紋センサー、Bluetooth 5.3を装備。有線接続に限らずBluetoothやWi-Fiを使用したPCへのデータ転送も可能だという。

発売予定：2026年2月1日

価格：99,800円（税込）から

情報を記載し、まとめ、そこからアイディアを作り出すためのアイテム

「TCL Note A1 NXTPAPER」は、TCL独自のNXTPAPER Pure技術を搭載したことで遅延や残像感を軽減し、鮮やかな表示を実現した電子ノート端末。反射防止、映り込み防止、指紋防止を施したこだわりのディスプレイは読書や資料確認、筆記など書く用途に最適化されており、TCLとしては「ただの電子ノートではなく、インスピレーションスペース」として活用して欲しい様子。

AIによるアシストで、“情報を記載しまとめ、新たなアイディア作り出す”ことに特化した製品といえるだろう。特に学生の方や海外とのやりとりが多い方、メモは手書き派の形にはマッチしそうだ。

