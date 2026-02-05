明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１６：００ 独・鉱工業生産
１６：００ 独・貿易収支
１６：４５ 仏・貿易収支
１６：４５ 仏・経常収支
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ニッスイ<1332>，コムシスＨＤ<1721>，大成建<1801>，エクシオＧ<1951>，マクドナルド<2702>，三越伊勢丹<3099>，東急不ＨＤ<3289>，ＩＩＪ<3774>，王子ＨＤ<3861>，サイバー<4751>，ＡＧＣ<5201>，日電硝<5214>，神戸鋼<5406>，フジテック<6406>，ブラザー<6448>，アズビル<6845>，太陽誘電<6976>，めぶきＦＧ<7167>，トヨタ<7203>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，東京精<7729>，伊藤忠<8001>，東エレク<8035>，八十二長野<8359>，山口ＦＧ<8418>，東京センチュ<8439>，三井不<8801>，住友不<8830>，ＳＧＨＤ<9143>，ＫＤＤＩ<9433>ほか
出所：MINKABU PRESS
