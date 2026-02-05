ナカバヤシ株式会社は、撮影した写真を感熱紙に印刷できるレンズ一体型カメラ「トイナカメラ スムース」を2月上旬に発売する。希望小売価格は8,360円。

プリンターを内蔵したことで、撮影後にその場でモノクロ印刷できるデジタルカメラ。感熱紙を使用するためインクは不要。感熱紙ロール1本で約40枚の写真をプリントできる。動画撮影にも対応する。

カメラ部分が180°回転することで、撮影者側も撮影できる。背面にはカラー液晶モニターも搭載する。

メモリーカードとしてmicroSDカードを採用。保存した写真はカメラ内のアルバム機能から選んで感熱紙に印刷できる。

なめらかな濃淡表現の「グレースケール」と、粒状感のある「ドットマトリックス」の2種類から印刷の質感を選べる。印刷濃度も「うすい」「ふつう」「こい」の3段階で調整できる。

グレースケールプリント

ドットマトリックスプリント

専用の感熱紙は3本入りで1,705円。

カラーバリエーション

カラー：グリーン、ライトブルー、ピンク、パープル 電源：内蔵リチウムイオン充電池（1,300mAh） 有効画素数：約100万画素 メモリーカード：microSDカード（最大32GB） 解像度：静止画（1,376×768）／動画（1,280×720） 外形寸法：94×87×43mm 重量：約165g