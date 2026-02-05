Ê¿Ìî»çÍÔ¤È´ßÍ¥ÂÀ¤¬¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Î¹½¤¨¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡ª¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×
¢£Ž¢3XLŽ£¤Î¥ê¥êー¥¹µÇ°¥»¥ë¥Õ¥£ー¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛNumber_i3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Ž¢3XLŽ£MV①～②
Amazon Music¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Number_i¤Î¸ÂÄê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØŽ¢3XLŽ£¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Number_i¤«¤é¥»¥ë¥Õ¥£ー¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¹½¤¨¤ë¥«¥á¥é¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¤È´ßÍ¥ÂÀ¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Î¤¾¤¤³¤ß¡¢¥Ôー¥¹¤Ç¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢3XLŽ£¤Ï1·î29Æü¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡£Amazon Music¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£