ATEEZ、ファンのアドレナリンを沸き立たせる「Adrenaline」MVティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ATEEZが、13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』のタイトル曲「Adrenaline」のMVティザーを順次公開した。

■新曲の歌詞の一部が明らかに

最初に公開されたティザー第1弾は、車が垂直に突き刺さった砂漠の空間とともに映像がスタート。続いて「Adrenaline」の感覚的なビートに合わせてリズムを刻むATEEZの姿が映し出され、ひと時も目が離せない映像に仕上がっている。

ティザー第2弾は、広大な砂漠の真ん中でパワフルな群舞を披露するATEEZの姿を収録。さらに《Hand me my trophy》《We’re pumpin’ Adrenaline》など、新曲の歌詞の一部が明らかとなり、フルバージョンへの好奇心をさらに刺激する。

メンバーの彫刻のようなビジュアルと鍛え抜かれた肉体、強烈なパフォーマンスが完璧に調和したティザー映像は、世界中のファンのアドレナリンを沸き立たせ、2月6日に迫ったカムバックへの期待感を最高潮に高めている。

ATEEZはニューアルバムを通じて、自分たちの最も眩い輝きを収めた『GOLDEN HOUR』シリーズを紡ぎ、嵐の中でも信念を握りしめ前進しようとする意志を示していく予定だ。

タイトル曲「Adrenaline」は、破裂しそうなエンジン音のように、ATEEZの爆発的なエネルギーが今もなお熱く沸き立っていることを証明する楽曲。強烈なEDMサウンドが加わり、“パフォーマンスの最強者”であるATEEZが披露するステージへの期待を高めている。

MVティザーを通じてカムバックの助走を終えたATEEZは、アルバムリリース前日となる2月5日20時に、自身の公式YouTubeチャンネルを通じてプレビューライブを実施。彼らはニューアルバムに関する様々な話題を交わしながら、世界中のファンと積極的に交流する予定だ。

ATEEZの13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』は、2月6日に韓国で発売。日本では2月18日に発売予定で、すでに予約がスタートしている。限定特典もゲットできるので、ぜひチェックしよう。

(C)KQ ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.4』

※韓国発売日：2月6日

■関連リンク

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/