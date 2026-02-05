Ｕｂｉｃｏｍホールディングス <3937> [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.5％減の9.7億円となり、通期計画の13.6億円に対する進捗率は71.6％となり、5年平均の72.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.9％増の3.8億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.1％減の3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の25.3％→22.6％に低下した。



