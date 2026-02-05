フレクト <4414> [東証Ｇ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.7％増の7.9億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の14.2億円→12億円(前期は10.8億円)に15.6％下方修正し、増益率が31.7％増→11.2％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の10億円→7.8億円(前年同期は6.5億円)に22.0％減額し、増益率が54.3％増→20.3％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比9.6％増の3.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の16.6％→17.5％に上昇した。



株探ニュース

