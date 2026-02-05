共栄タンカー <9130> [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.9％減の6億3300万円に減ったが、通期計画の6億円に対する進捗率が105.5％とすでに上回り、さらに3年平均の77.8％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は3300万円の赤字(前年同期は2億9500万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比10倍の1億1200万円に急拡大し、売上営業損益率は前年同期の-0.6％→3.7％に大幅改善した。



株探ニュース

