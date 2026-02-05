ニップン <2001> [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.9％増の206億円に伸び、通期計画の245億円に対する進捗率は84.2％に達し、5年平均の81.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.9％減の38.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.6％増の85億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.1％→6.3％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

