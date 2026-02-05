卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は5日、中国・海口市で女子シングルスのグループステージ第2戦が行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同6位の王芸迪（中国）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利を収めた。

この日本のサウスポーの勝利は中国メディアでも報じられ、敗れた王芸迪に対しては厳しい評価も見られている。

■過去苦戦の相手から会心勝利

グループ5の頂上決戦として注目を集めた一戦。過去3戦全敗と苦手にしていた相手を前に、序盤から主導権を握ったのは長粼だった。

安定したサービスにチキータを効果的に織り交ぜてリズムをつかむと、第1ゲームを11－3で先取。続く第2ゲームも終盤の競り合いを制し、11－9で連取した。第3ゲームは王芸迪の強打に押されて8－11で落としたものの、第4ゲームでは中盤のラリーを制して流れを戻し、11－4で奪取。苦手としていた中国選手から価値ある1勝を手にした。

この結果を中国メディア『捜狐』も報じ、「誰が想像できただろうか？ 今大会初の番狂わせが王芸迪を襲った」と言及。これまで長粼に3連勝していた王芸迪の敗北に驚きを示した。

記事ではさらに、「試合を通して王芸迪の焦りは明らかだった。変化を重ねた相手の戦術に対し、彼女は無力に見えた」と記し、「懸念されるのは、これまで対戦したほぼすべての日本選手に敗れている点である。“対外国人選手への呪い”が重くのしかかっている」と指摘。日本選手との対戦で苦戦を強いられていることに警鐘を鳴らした。

この大一番での勝利は、長粼にとって決勝トーナメント進出を大きく引き寄せる1勝となったことは間違いない。中国の地で2連勝を飾り、23歳のサウスポーが存在感を示している。