＜卓球＞長崎美柚が世界6位の王芸迪に勝利、中国ネット「うそだろ」「本当に日本選手に弱い」

中国・海南省海口市で開催中の卓球のITTF-ATTUアジアカップ2026女子シングルスで、世界ランキング15位の長崎美柚が同6位の中国の王芸迪（ワン・イーディー）に勝利した。

5日に行われたグループ5の第2戦で王と対戦した長崎は、第1ゲームを11-3でものにすると、互角の打ち合いとなった第2ゲームも11-9で奪う。第3ゲームは8-11で王に取られたが、第4ゲームは序盤からリードを奪い11-3と圧倒。ゲームカウント3-1で勝利した。

この結果に中国のネットユーザーからは「うそだろ」「なぜ長崎に負ける？」「見間違いかと思った。そこまで落ちるの？以前、長崎とやった時は完勝だったのに」といった驚きの声や、「国際大会になると駄目。普段の調子はどこへ行った」「王は持ちこたえないと本当に危ない」「王よ、ロンドン（2026年世界卓球選手権）の出場枠が本当に危ういぞ」との声が上がった。

また、「大きい大会で日本選手に負けるいつものパターン」「日本人という関門を超えられない王」「王は本当に日本選手に弱い」「日本女子の主力8選手のうち、大藤沙月を除く7人に負けを喫した王」「王はマジで日本の全選手に負けるんじゃないか」「（王は）日本女子を輝かせるキャリアにまた大きな実績を残した」など厳しい声が相次いでいる。（翻訳・編集/北田）