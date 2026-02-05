足元からふんわりぽかぽか。家じゅうで活躍する手軽なヒーター【山善】のヒーターがAmazonに登場中‼
軽くてシンプル、でもしっかり暖かい。毎日使いたくなるコンパクト暖房【山善】のヒーターがAmazonに登場!
山善のヒーターは、限られたスペースでも気軽に使えるコンパクトタイプのセラミックヒーターだ。デスク下の足元や脱衣所、トイレなど、ちょっとした寒さが気になる場所に置くだけで、すぐにぽかぽかとした暖かさを届けてくれる。電源を入れるとすぐに温風が立ち上がる速暖タイプで、寒い日の帰宅後にも頼もしい存在だ。
操作は電源のON/OFFだけというシンプル構造で、初めて使う人でも迷わず扱える。大きめの電源ボタンは押しやすく、どんな年代の人にも使いやすいデザインになっている。
本体重量は約1.4キログラムと軽量で、背面には取っ手も付いているため、家中どこへでも簡単に持ち運べる。
誤って転倒させてしまった際には自動で電源が切れる転倒OFFスイッチを搭載し、安全面にも配慮している。幅16.5×奥行12×高さ26センチメートルのコンパクトサイズで、補助暖房としてさまざまな生活シーンに馴染む、扱いやすいヒーターとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
