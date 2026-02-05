“ワーハピ”が東京で9年ぶりに復活 細野晴臣、小山田圭吾、スチャダラパー、スカパラなど出演 高橋幸宏さんゆかりの“SP YT session”も
“ワーハピ”の愛称で知られる音楽イベント『WORLD HAPPINESS』が6月28日に『WORLD HAPPINESS 2026 〜 I'm HOME 〜』して東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される。
【写真】『WORLD HAPPINESS 2026』に登場する注目バンド・SP YT session
『WORLD HAPPINESS』は、高橋幸宏さんとアートディレクターの信藤三雄さんがキュレーターとなって2008年に始めた野外音楽フェス。YMO(開催年度によって名義は変わる)がヘッドライナーを務める音楽イベントとしても知られ、2008年以来、2017年まで夢の島公園（17年のみ葛西臨海公園）で開催されてきた東京の夏フェス。2019年にはスピンオフ企画として青森県八戸で開かれたが、東京での開催は9年ぶりとなる。
9年ぶりに東京で復活する『WORLD HAPPINESS 2026 〜 I'm HOME 〜』は会場をこれまでの野外から屋内に移し、12組のアーティストの参加が発表された。
出演アーティストは細野晴臣、鈴木慶一（moonriders名義で出演）、小山田圭吾（Cornelius名義で出演）、高野寛(SP YT sessionで出演)、TOWA TEIといったワーハピのレギュラー・メンバーともいえるお馴染みのミュージシャンが参加。注目すべきはSP YT session。ワーハピの創設者であり、全公演のキュレーターを務めたYTこと高橋さんを、長きにわたりサポートし続けて来たゆかりのミュージシャン6人が集結。本公演のサブタイトルとなった｢I'm HOME＝ただいま｣は高橋さんが好きだった言葉だといい、6人が「ただいま！」とステージに帰ってくる。
さらに清水ミチコ、スチャダラパー、東京スカパラダイスオーケストラ、MAJOR FORCE（高木完＆K.U.D.O）にOpen Reel Ensembleに加え、若手のRol3ert、海外からGinger Root（Solo Set）と圧巻のラインナップが揃った。
昨年6月には、ワーハピで高橋さんが演奏に参加した楽曲を中心にしたライブ音源＆映像のボックス『YUKIHIRO TAKAHASHI "WORLD HAPPINESS"』がリリースされ、改めて注目を集める同イベント。チケットは公式HP先行受付がスタートしている。
■『WORLD HAPPINESS 2026 〜 I'm HOME 〜』概要
日時：6月28日 午前11時30分開場／午後12時30分開演 (終演予定20：30)
会場：東京･国立代々木競技場 第一体育館
出演（50音順）：
Open Reel Ensemble／Cornelius／清水ミチコ／Ginger Root(Solo Set)／スチャダラパー／OWA TEI (DJ)／東京スカパラダイスオーケストラ／細野晴臣／moonriders／MAJOR FORCE (高木完＆K.U.D.O) ／Rol3ert／SP YT session（高野寛、高桑圭／Curly Giraffe、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一）and more…
