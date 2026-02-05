寒さが続くこの季節、体の内側から温まれるメニューがあると心強いですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、野菜もたっぷりとれて満足感のある「鶏団子スープ」のレシピを教えてもらいました。ショウガの風味がしっかり効いていて、食べ進めるうちに体もポカポカに。ぜひ試してみてください。

野菜たっぷり「鶏団子スープ」で寒さを乗りきる

今回は、寒さが厳しい時季に食べたい、体が芯から温まるスープをご紹介。

【写真】材料はこちら！

たっぷりのショウガを加えた大きめの鶏団子は、ふんわりやわらかく、コクがありながら後味はすっきり。

ニンジンとコマツナを合わせ、彩りと食感のバランスもよく仕上げました。

鶏ガラスープベースのやさしい味わいで、重すぎず平日のごはんにも取り入れやすい温活メニュー。手軽につくれて、ほっとする一品ですよ。

●ショウガ香る鶏団子と小松菜の中華スープ

【材料（2人分）】

鶏ひき肉 250g

A［長ネギ1／2本 ショウガ10g 卵1個 片栗粉大さじ1 塩小さじ1／2］

水 600ml

鶏ガラスープの素 大さじ1

しょうゆ 小さじ1

ニンジン 1／4本

コマツナ 1／2束

コショウ 少々

ゴマ油 小さじ1



【つくり方】

（1） 長ネギはみじん切りにする。ニンジンは拍子木切りに、コマツナはざく切りにする。ショウガは皮をむいてすりおろす。

（2） ボウルに鶏ひき肉、Aを入れ、粘りが出るまでよく混ぜる。

（3） 鍋に水と鶏ガラスープの素、しょうゆを入れて中火にかけ、ニンジン、コマツナの茎部分を入れる。野菜に火が入ってきたら、スプーン2本を使って2を大きめに丸め、落とし入れる。

（4） 鶏団子に火が通ったら、コマツナの葉、コショウを加えてさっと煮る。必要であれば、塩（分量外）で味を整える。

（5） 器に盛り、ゴマ油をかける。

（6） 完成！