まさかの写真がボブルヘッド化

ブルージェイズは4日（日本時間5日）、2026年シーズンの試合でファンに配布するグッズと日程を発表した。その中には選手の幼少期をモチーフにしたボブルヘッドが含まれており、ファンの間で「欲しすぎる」「神すぎ」などと話題となっている。

5月25日（同26日）の本拠地マーリンズ戦で先着1万5000人に配布されるのは、主砲のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が3歳だった時をデザインしたボブルヘッドだ。

2002年、ゲレーロJr.の父であるゲレーロ（当時エクスポズ）が40本塁打-40盗塁達成をかけて臨んだシーズン最終戦に訪れていたゲレーロJr.は、惜しくも快挙達成とならなかった父とともに観客の歓声に応えた。3歳ながらヘルメットを堂々と掲げて歓声に応える姿は、ファンの間では話題の1枚となっていた。

今回ブルージェイズは「Born Ready」ボブルヘッドと題して、配布を発表。ボブルヘッドのデザインは発表されていないものの、少年時代をモチーフにした珍しいボブルヘッドは反響を集めた。

X（旧ツイッター）ではファンから「発表見た瞬間心臓止まるかと思った。これ史上最高のギブアウェイ候補」「完璧なデザイン」「可愛すぎてヤバい。エクスポズユニのミニVladdy、棚に飾りたい」「こんな心温まるプロモやってくれるチーム最高」「これゲットしたら一生の宝物になるわ。絶対売り切れ前に並ぶ」「あの有名写真が3D化されるなんて感動しかない」「Vladdyのファンサービス精神が伝わってくる。チームもファンも一体感すごい」「2026シーズン楽しみすぎる。このボブルヘッド目当てで試合見に行く人増えそう」と多くの声があがっていた。（Full-Count編集部）