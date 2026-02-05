猫ちゃんは温かい場所を見つける名人。そんな猫ちゃんたちのお気に入りスポットのひとつが、『お風呂の蓋の上』です。そんなお気に入りの場所から離れがたくなってしまった猫ちゃんたちの光景が、217万再生を超えて癒やしを届けることに。お風呂場の電気を消すため、投稿者さんが「おいで」と声をかけてみたところ、可愛い反応が返ってきたと反響を呼んでいます。投稿を見た人からは、「みんなそっくりで可愛い」「自然と温かい場所が分かってるんですね」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：お風呂のフタの上で温まっていた猫たち→『おいで』と呼ぶと……可愛すぎる反応】

「おいで」と言ってみたところ…

Instagramアカウント『キトンブルーのおうち』に投稿されて話題になっているのは、猫ちゃんの心の声が聞こえてきそうな光景。この日、投稿者さんはお風呂場の電気を消すため、浴槽の蓋の上にいた保護猫ちゃんたちに声をかけたそう。

浴槽の中には温かいお湯が張ってあり、蓋の上はポカポカ。まるで床暖房のような気持ち良さです。猫ちゃんたちはそんなお気に入りの場所から離れたくなかったのか、電気を消そうとする投稿者さんの「おいで」という呼びかけに「なんで？」といった表情を向けたそう。

そんな正直な猫ちゃんたちの反応に、なんだかほっこりしてしまいます。

お風呂場は猫ちゃんたちの憩いの場

また別の日にも、温かい浴槽の蓋の上でくつろいでいた猫ちゃんたち。キジ白猫の子猫きぃ君は、あまりにもリラックスしていたのか、前足が蓋の上から落ちて浴槽のお湯の中に入ってしまったそう。

しかし、きぃ君は前足がお湯に浸かっていることに気が付いていないご様子。近くにやってきた猫ちゃんを振り向いた時に、やっと前足がお湯の中に浸かっていたことに気が付いたのでした。

お風呂場以外で暖をとるときは…

そんな温かい場所が大好きな猫ちゃんたち。お風呂場以外でも暖をとるため、温かくなる工夫をしているのだそう。そのひとつは…猫ちゃん同士でくっつくこと！

お風呂の蓋の上では、それぞれ程よい距離を取ってのんびりと過ごしていた猫ちゃんたちですが、お部屋の中ではふかふかの毛布の上で、まるでお団子のようにくっついているのだとか。

先輩猫のひまりちゃんに身を預けて丸まったきぃ君とみぃちゃんの光景には、見ているこちらまで心がポカポカになります。

お風呂の蓋の上で暖を取る猫ちゃんたちの光景は、たくさんの人に癒やしを届けることに。「うちの猫も大好きな場所です」「節電を心がける優しさｗ」「床暖ですね」とコメントが寄せられることとなったのでした。

Instagramアカウント『キトンブルーのおうち』では、そんな保護猫ちゃんたちが投稿者さんのもとを卒業するまでの日々が綴られています。

きぃ君、みぃちゃん、ひまりちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「キトンブルーのおうち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。