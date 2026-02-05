今回紹介するのは、TikTokに投稿された、まさかの場所に隠れていた猫ちゃん。予想外すぎる場所に入り込んでいた猫ちゃんは、SNSで注目を集めました。投稿はTikTokにて、9000件以上のいいねを獲得。視聴者からは、たくさんのコメントも寄せられていました。

【動画：『いなくなった猫』を探していると……予想外すぎる『隠れ場所』】

猫のかたくりちゃん

TikTokアカウント「ひまぶりのかたくり」に登場したのは、猫のかたくりちゃん。ブリティッシュショートヘア×ヒマラヤンの男の子だそうです。

投稿がアップされたのは、かたくりちゃんがまだ幼かった頃。当時、投稿主さんは、いなくなったかたくりちゃんを探していたそうです。「どこ行った？」と思いながら探していると…思わぬところに隠れていたのだとか。

どこ行った？

かたくりちゃんが隠れていた場所…それはダウンジャケットの袖の中。いったい、どうやって潜り込んだのか、袖の中にすっぽり収まっていたそうです。もしかしたら、体のサイズにジャストフィットして居心地がよかったのかもしれませんね。ここから出るのは大変そうですが…。

投稿主さんもよくダウンジャケットに隠れていた、かたくりちゃんを見つけ出せましたね。

まさかの場所に隠れていたかたくりちゃんはSNSで大反響

ダウンジャケットの袖の中という、まさかの場所に隠れていたかたくりちゃん。その様子を見た視聴者からは、「すっぽり」「恵方巻きにしたい」「なんだ！？みたいな顔してて可愛い」などの声が多く寄せられていました。かたくりちゃんの可愛さは、TikTokを通じて多くの猫好きさんたちに届いたようですね。

TikTokアカウント「ひまぶりのかたくり」では、猫のかたくりちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。かたくりちゃんの日常は思わず頬が緩んでしまうものばかりです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ひまぶりのかたくり」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。