バサッと羽織るだけでOK！【ZARA】40・50代にオススメ♡「きれい見えカーデ」

コーデがなんだか決まらない……。そんなときにあると心強いのが、バサッと羽織るだけで整うカーディガン。【ZARA（ザラ）】の「きれい見えカーデ」は、美シルエットやウエストベルト付きなど “大人にちょうどいい” ディテールのものが充実。落ち着いた色合いで主張し過ぎず、いつものスタイルにも自然と馴染んでくれそう。カジュアルにもきれいめにも振れそうな、40・50代のワードローブに加えたいアイテムをチェック。

羽織るだけで着映える一癖カーデ

【ZARA】「ロングスリーブスリットニットカーディガン」\10,990（税込）

袖の内側にスリットが入ったデザインで、着るとポンチョのような雰囲気に。動きが出る分シンプルなのに地味見えしにくく、コーデがこなれた印象に仕上がりそうです。リボンを結べばウエストがほどよく引き締まり、全体のバランスが取りやすそうなのもポイント。体のラインを拾いにくいシルエットで、リラックス感がありながらきれい見えもキープできそう。落ち着いたグレーカラーで、40・50代のデイリールックに活躍が期待できる1枚です。