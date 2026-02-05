第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で青学大は史上初の同一校２度目の３連覇（計９度目）を飾った。その３週間後の同２５日、練習拠点の相模原キャンパス最寄りの淵野辺駅周辺で優勝パレードが行われた。

実は午後のパレードの前には、通常の日曜日と同じく午前中に強化練習が行われていた。メニューは１６キロクロスカントリー。ウォーミングアップとクールダウンを含めれば約２５キロを走り込んだ。「そんなの当たり前ですよ」。原晋監督（５８）は満面の笑みを振りまいていたパレードとは対照的に淡々と明かした。青学大は、華々しい表舞台の裏で地味な日常を「当たり前」に過ごしている。

箱根路の戦いも同様だ。初優勝した１５年の「３代目・山の神」神野大地（現ＭＡＢＰ選手兼監督）、今回の「シン・山の神」黒田朝日（４年）の５区の活躍がずば抜けている一方、いぶし銀の選手たちがつなぎ区間で「当たり前」のように好走している。

最近１２年で優勝９回。その間、５区の平均区間順位は５・３３位。最重要区間で安定した成績を残している。復路のつなぎ区間はもっと優れている。７区が３・７５位、８区が１・６７位、９区が２・４２位。野球で例えれば、華がある４番打者が健在で、さらに下位打線が他チームに比べ、はるかに強力ということになる。

今大会では９区と１０区の控えだった中村海斗（３年）が次期主将に内定した。「当たり前のレベルを上げて、泥臭く努力するチームを目指します」と力強い。気が早いが、次回大会の９区あるいは１０区の区間賞は中村と予想する。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）

◆竹内 達朗（たけうち・たつお）１９９２年入社。編集委員。東洋大で箱根駅伝に３回出場し３回凡走。２０１４年から念願の箱根駅伝担当。