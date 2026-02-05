プロボクシング世界主要４団体の一つ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は４日、最新の世界ランキングを発表。スーパーフライ級（５２・１キロ以下）で前ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王者の坪井智也（２９）＝帝拳＝が１位に浮上した。

２０２１年世界選手権金メダリストでアマ１０６勝（１０ＫＯ・ＲＳＣ２５敗）を誇る坪井は２５年３月にプロデビュー。同年６月にプロ２戦目でＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得した。同年１１月の３戦目では元世界王者カルロス・クアドラス（メキシコ）に８回ＴＫＯ勝ちした。坪井は現在、ＷＢＡでも３位、ＷＢＯでも５位につけている。

ＷＢＣスーパーフライ級では、世界２階級を制覇し、同級に転級した寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が２位にランクイン。寺地はＩＢＦでも５位におり、昨年１２月にはサウジアラビアで王者ウィリバリド・ガルシア（メキシコ）に挑戦予定だったが、王者の体調不良により世界戦は中止となっている。５位には元ＷＢＡ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者のユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝がイン。ユーリ阿久井はフライ級王者だった昨年３月、寺地との王座統一戦に敗れ陥落。同年１２月にヴィンセント・ラカール（フィリピン）に３回ＫＯ勝ちして再起を果たした。

ＷＢＣの正規王者はＷＢＡ、ＷＢＯ統一王者でもあるジェシー・ロドリゲス（米国／帝拳）。

ライトフライ級（４８・９キロ以下）では岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が２位に浮上。元ＷＢＯ王者の岩田は３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩでＷＢＡ正規王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に挑戦予定。

フライ級では前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝が新たに２位に入った。高見はＷＢＡでもフライ級１位になっている。