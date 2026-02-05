本田響矢の写真集「BOOKランキング」初の1位獲得【オリコンランキング】
俳優・本田響矢の写真集『本田響矢写真集『ECHOES』』が、2月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間2.5万部を売り上げ、自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」でも自身初の1位を獲得した。
【動画】金髪姿で大人の色気…海外ロケで感じた心境の変化を明かす本田響矢
本作は、2025年4月期放送のドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）や、24年放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』への出演でも注目を集める本田の写真集。
自身の念願の地である米ロサンゼルスでオールロケを敢行し、“旅する本田響矢”をテーマに、隣で一緒に旅をしているかのような自然体の姿が収められている。本田は本作の刊行にあたり、「ひたすらに素で過ごした旅のひとときを、最初から最後まで楽しんで見ていただけたらうれしいです！」と公式コメントを寄せている。
■本田響矢コメント全文
オリコンランキング1位、ありがとうございます！1ページ1ページ、こだわりを持って作った1冊なので、たくさんの方に見ていただけてうれしいです！
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日＞
【動画】金髪姿で大人の色気…海外ロケで感じた心境の変化を明かす本田響矢
本作は、2025年4月期放送のドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）や、24年放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』への出演でも注目を集める本田の写真集。
■本田響矢コメント全文
オリコンランキング1位、ありがとうございます！1ページ1ページ、こだわりを持って作った1冊なので、たくさんの方に見ていただけてうれしいです！
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日＞