濱家の前頭部に強風を当てる実験が行われ、剥き出しになった生え際と「神々しく光る頭皮」にスタジオがパニック状態となった。

【映像】風を当てた濱家のおでこ

2026年2月4日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め、ゲストのみなみかわ、芝大輔（モグライダー）とともに、濱家の頭皮の「取扱説明書」を作成するための検証企画が実施された。

深刻な薄毛に悩む濱家だが、現場のスタッフも「どこまで映していいのか」と判断に迷っていることから、今回は風による露出ラインを調査。検証前、山内から「前もベジータぐらいすごい」と頭頂部だけでなく生え際の進行まで指摘された濱家は、複雑な表情でブロワーの前に座った。

検証では風速4mまでは何とか耐えたものの、風速7mに達すると濱家の前髪が真っ二つに割れ、山内は「モーゼ（の十戒）になってた」と爆笑。さらに風速14mの暴風を浴びせると、丹念にセットされた髪が激しく乱れ、隠されていた頭皮が完全に露出した。スロー映像でその瞬間を確認した山内は「サーチライト当ててる？なんか光ってる！」と驚愕。「めちゃくちゃ光ってる！道が現れるね。ダンジョンみたい」と大興奮した。

風の向きによっては前頭部と頭頂部の薄い部分がつながってしまい、みなみかわは「衝撃映像」とコメント、また自身も坊主頭であることから「ハゲる前兆は頭皮が光る」と専門的な持論を展開した。さらにリプレイ中の頭皮の光り方が「金継ぎ」や「トルネコの大冒険のマップ」に例えられると、終始機嫌の悪かった濱家も、あまりの例えの妙に思わず笑いを堪えきれない様だった。