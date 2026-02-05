「四国地区選手権競走・Ｇ１」（５日、鳴門）

１号艇の山田祐也（３６）＝徳島・１１２期・Ａ１＝が、先制ターンから押し切って１着。４年ぶり２回目となる四国王者となり、ＳＧ・ボートレースクラシック（３月２４〜２９日・蒲郡）の出場権を獲得した。通算では２６回目の優勝。

三嶌誠司（香川）が２着、田村隆信（徳島）が３着に入って３連単１７６０円の決着だった。

重圧をはね返して逃げ切った。山田が４年ぶり２回目となる四国王者の座に就いた。

「めちゃくちゃうれしいです。菅さん（章哉＝徳島）がいるレースは難しい。ずっと負けっ放しだったので本当に良かった」。優勝戦出場選手インタビューで、２号艇の菅はチルト３を宣言。山田は心を揺さぶられたが、本番のＳに集中した。しっかりと回転を上げる調整でスタートに全神経を注いだ。そして、１周１Ｍでは、５コースダッシュから、やはり伸びてきた菅の強攻だったが、しっかりと受け止め、まくりを許さずに先マイ。そこからは独走態勢へと持ち込んで難敵を倒した。

これでＳＧ・クラシックの出場権を獲得。さらに６月には鳴門でＳＧ・グランドチャンピオンが開催される。「絶対に出たい。今回の優勝でつながって良かった」。地元での大舞台に立ちたい−。強い思いを胸に、今度は地元ＳＧの出場権獲得へ奮闘する。