大腸がんの治療に取り組んでいることを公表しているミュージシャンの桑野信義さんが、5日に自身のブログを更新。

直腸がんの手術から5年が経過した現在の心境を報告しました。



【写真を見る】がんサバイバー【 桑野信義 】 「寛解を迎えられました」「がんサバイバー仲間の皆さん」「決して諦めずに闘いましょう」とエール



桑野さんは「本日５年目の寛解を迎えられました」と題してブログを更新。5年前の2月5日に15時間に及ぶ手術を受けたことを振り返り、この日を「生まれ変わった日」と表現しました。





続けて、これまでの歩みについて「肺に転移したり、昨年は全国ツアーを終えS状結腸の腫瘍を切除したりと色々あったけど」と、幾多の困難を乗り越えて『5年間生存』という大きな節目を迎えられた喜びを綴っています。





また、この5年の間に父や愛犬、親友らとの別れがあったことにも触れ、「この先も大切な仲間達と音返しを続けていきます」と、音楽を通じた恩返しへの決意を新たにしました。





最後に、同じ病と闘う人々に向けて「全国のがんサバイバー仲間の皆さん、焦らず！慌てず！諦めず！決して諦めずに闘いましょう」と力強いエールを送っています。





