Mizkan「Fibee」とアニメ「メダリスト」がコラボキャンペーン オリジナルBOX当たる

Mizkanは1月21日、発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee」とテレビアニメ「メダリスト」とのコラボレーションキャンペーンを始めた。2月20日まで実施する。「Fibee」の魅力をより多くの人に届ける狙いだ。

今回のコラボレーションは「挑戦するあなたの毎日をFibeeで応援したい」との思いから実現。「メダリストコラボ記念！FibeeオリジナルBOX（定期便・初回限定／お一人さま1回限り）」を期間・数量限定で販売する。価格は税込み2500円。送料無料。ミツカン公式通販限定で販売する。

オリジナルBOXには、全12種類のFibee商品がセットされており、主食から間食まで、様々なシーンで「おいしい腸活」を取り入れられる。

BOX購入者全員にFibee×メダリストコラボのオリジナルスタンドをプレゼント。さらに購入者の中から抽選で30人に、結束いのりや狼嵜光がデザインされたオリジナルマグカップが当たるキャンペーンも実施する。期間内に定期便2回目の注文を確定した人全員にオリジナルステッカーを、さらに抽選で30人にオリジナルクッションストラップをプレゼントする。