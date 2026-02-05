213系電車が3月引退。廃車回送ツアーも

JR東海は2026年2月5日、飯田線を中心に活躍している普通列車用の213系電車が、3月初旬に役目を終えると発表しました。

【画像】長い！これが213系「廃車回送ツアー」の運行ルートです

213系は国鉄時代に設計され、JR東海では関西本線向けに213系5000番台として登場。現在は豊橋駅と辰野駅を結ぶ、全国屈指の長大ローカル線である飯田線で活躍しています。JR東海に残る最後の国鉄型電車となっています。

引退を迎えるにあたり、2月13日（金）からら3編成（H1、H6、H13）に装飾が施されるほか、撮影会や部品販売会などが予定されています。

また、かつて走行した線区のほか、史上初運行となる武豊線や神領車両区などに入線する「復刻運転・初入線ツアー」が2026年4月4日（土）に開催。このツアーでは213系が4両で名古屋〜豊橋間を走行します。さらに2026年4月25日（土）には、「廃車回送ツアー」が開催予定です。213系が6両編成で名古屋駅から廃車車両留置場所まで走行します。