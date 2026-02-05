NTTドコモは、3月1日開始の「dバリューパス」（月550円）に「Amazon dポイントボーナスday」特典を追加することを明らかにした。

1回あたりの買い物金額の合計が1万円の場合のポイント還元の例

毎月5日の「ボーナスday」では、「dバリューパス」契約者がAmazon.co.jpで買い物をすると、dポイントが最大5倍還元される。

通常、dアカウントとAmazonアカウントを連携してAmazon.co.jpで買い物をすると、1回あたりの買い物金額が5000円以上であれば、1％分のdポイントが貯まる。ボーナスdayでは、最大5％還元となる。

アカウント連携済みでdバリューパス契約者の場合は3％還元。アカウント連携済みでdバリューパス契約者かつ、Amazonプライム会員の場合に5％がポイント還元される。

1回あたりのポイント進呈上限は通常ポイント含めて500ポイント。ボーナスdayにより上乗せして還元されるボーナスポイントは、毎月合計600ポイントまで。

dバリューパスではポイント還元のほか、コンビニや映画館の割引クーポン、レンタルモバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」の使い放題特典などが提供される。