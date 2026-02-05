ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間5日、米アリゾナ州グレンデールにあるドジャースのキャンプ施設で、自主トレを行った。

【写真を見る】大谷翔平、今季初報道陣の前で自主トレ 本格的な二刀流シーズンへ ユニフォーム姿で撮影も

この日、撮影が許可されたのは現地の午前9時から11時半で、大谷は9時45分にキャンプ施設に到着。今季の自主トレで初めて報道陣の前に姿を現した。

10時頃にドジャースのユニフォームを着て、練習フィールドに現れた大谷は、まずプロモーション用の撮影へ。マウンドや打席に入ってポーズをとるなど、撮影を約20分ほど行った。

撮影を終えると、青いTシャツと短パンに着替えて再び外へ出てウォーミングアップ。メディシンボールなどを使って壁当てを行ったあと、練習フィールドに移動して、チームスタッフを相手にキャッチボール。距離を徐々に伸ばしていき、約70ｍ程の遠投も行い汗を流した。大谷の自主トレが続く中、11時半を回ったところで、報道陣は施設からの退去を告げられた。

大谷は今月1日に本拠地スタジアムで開催された「ドジャーフェスト」に参加。イベント後の取材で「ここまでブルペンには3、4回くらい入った。球速はまだそんなにマックスまでは上げてないですけど、ある程度の球種を投げながら30球ぐらい」と明かした。23年シーズン後のオフに右ひじ手術をした大谷が、本格的な投打二刀流シーズンへと向かう。

山本由伸投手（27）と佐々木朗希投手（24）の姿は確認出来ず。ドジャースのバッテリー組のキャンプインは、日本時間14日の予定となっている。

