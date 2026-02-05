フリーの青木源太アナウンサー（42）が5日、MCを務めるカンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。メッセンジャー黒田有と掛け合いを見せた。

天気予報のコーナーで乾燥への注意を呼びかけた後、青木アナは「肌を乾燥していますから。私もね、黒田さん、化粧水を塗る回数を増やしました」と唐突に告白。黒田から「全然情報いらんで、それ。知らんやん」とどうでも良い反応を示されると、なおも「私の最新ニュースをお伝えしましたけど」と食い下がったが、「知らんて。お前の肌、知らんて」と冷たくあしらわれた。

カカオ高騰の話題の後、今度は黒田が「僕、実はね、こう見えて、ホワイトチョコレートが好きなんです」とぽつり。すかさず、青木アナが「黒田さん、どうでも良いですね」とやり返し、黒田を「言うねえ」と笑わせた。

さらに、ご当地回転ずし調査のコーナーで、黒田が同局の藤本景子アナに「食通ですから。ハイヒールモモコさんとずっと一緒にいるから。いろんなところに行って。体形がまったく一緒になってきたんで」とぶち込むと、青木アナが「黒田さん、女性に体形のことを言ったらいけません」とたしなめていた。