【モモコ illustration byほうき星】 9月 発売予定 価格：27,500円

箱入り娘は、フィギュア「モモコ illustration byほうき星」を9月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、イラストレーターのほうき星氏が描くオリジナルキャラクター「モモコ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

大きな三日月が静かに輝く夕暮れのテラス。その幻想的な舞台で、噴水の縁に優雅に腰掛けるモモコの姿は、まさに一枚の芸術作品のようで、月光を受け、手にしたスズランが淡く光を添える可憐な佇まいは、まるで夜空に祝福された“月の淑女”を思わせる。

ほうき星氏が描いたイラストの、髪の一房に至るまでの流麗な動きと繊細な表情を損なうことなく、噴水のディテールに至るまでフルデジタル造形で豪奢に再現しており、クリア素材が織りなす純白ドレスの透明感は、光を受けてきらめき、角度により異なる美しさを見せるまさに“立体の宝石”である。

軽やかに広がる髪も、ひと筋ひと筋が輝きを宿すように仕上げられ、ほうき星氏の世界観がそのまま現実へと降り立っており、1/6スケール、全高約220mm、ベース幅約200mmの圧倒的存在感で、各所がとても引き締まりつつもたわわに仕上がっている。

仕様：塗装済完成品 スケール：1/6スケール サイズフィギュア：全高 約220mmベース幅：約200mm 素材：PVC、ABS、PC

(C) ほうき星

