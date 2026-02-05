イラストレーターのほうき星氏が描くオリキャラ「モモコ」が可憐な純白ドレス姿で1/6スケールフィギュア化！9月発売予定
【モモコ illustration byほうき星】 9月 発売予定 価格：27,500円
フィギュア：全高 約220mm
ベース幅：約200mm 素材：PVC、ABS、PC
(C) ほうき星
箱入り娘は、フィギュア「モモコ illustration byほうき星」を9月に発売する。価格は27,500円。
本製品は、イラストレーターのほうき星氏が描くオリジナルキャラクター「モモコ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。
大きな三日月が静かに輝く夕暮れのテラス。その幻想的な舞台で、噴水の縁に優雅に腰掛けるモモコの姿は、まさに一枚の芸術作品のようで、月光を受け、手にしたスズランが淡く光を添える可憐な佇まいは、まるで夜空に祝福された“月の淑女”を思わせる。
ほうき星氏が描いたイラストの、髪の一房に至るまでの流麗な動きと繊細な表情を損なうことなく、噴水のディテールに至るまでフルデジタル造形で豪奢に再現しており、クリア素材が織りなす純白ドレスの透明感は、光を受けてきらめき、角度により異なる美しさを見せるまさに“立体の宝石”である。
軽やかに広がる髪も、ひと筋ひと筋が輝きを宿すように仕上げられ、ほうき星氏の世界観がそのまま現実へと降り立っており、1/6スケール、全高約220mm、ベース幅約200mmの圧倒的存在感で、各所がとても引き締まりつつもたわわに仕上がっている。
「モモコ illustration byほうき星」仕様：塗装済完成品 スケール：1/6スケール サイズ
フィギュア：全高 約220mm
ベース幅：約200mm 素材：PVC、ABS、PC
(C) ほうき星
※画像と商品とは多少異なる場合があります。