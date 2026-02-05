フェアリーケーキフェア×猫の日2026♡ネコ愛あふれる限定スイーツ特集

2月22日の「猫の日」に向けて、フェアリーケーキフェアではネコとネコ好きさんのための特別企画「フェアリーケーキフェアの猫の日2026」を開催。見ているだけで心がほどけるネコモチーフの焼き菓子やチョコレートが、全店舗にずらりと並びます。保護猫支援につながるチャリティースイーツも登場し、甘いひとときがネコたちの未来をそっと応援。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる、やさしさに満ちた猫の日限定コレクションです♡

猫の日を彩るネコクッキー＆チャリティー缶

猫の日らしさを存分に楽しめるのが、ネコモチーフのクッキーシリーズ。

「LetterBOXcatcookie（ネコクッキーレターボックス）Foryou！オリジナルカード付き」は税込2,900円。

クッキー8枚とポストカード2枚がセットになり、1枚約16.5cmのビッグサイズネコクッキーが存在感抜群です。

「MiracleCatCookieTin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」は税込2,700円、15枚入。

「BerryMiracleCatCookieTin（“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶）」は税込2,800円、15枚入で、いずれも売上の一部を動物保護活動へ寄付するチャリティースイーツ。

個性豊かなネコたちをかたどったクッキーが、優しい想いを届けます。

Hugh Morganバレンタイン♪大人のショコラ「ミュスカディーヌ」

ネコ×チョコレートのとっておきスイーツ



チョコレート好きさんにも嬉しいネコスイーツが充実。

「キャラメルチョコサンドクッキー缶」は2個入税込1,100円、4個入の「キャラメルチョコサンドクッキーボックス」は税込1,800円。

ほんのりキャラメルが香るミルクチョコとビタークッキーの組み合わせがクセになります。

さらに「ミルク＆ビターチョコレート缶」「ベリー＆ホワイトチョコレート缶」は各5個入税込1,500円。カカオの風味を楽しめる上質な味わいで、猫の日の特別感を演出してくれます。

プチギフトにも嬉しいネコのお菓子



気軽に贈れるアイテムなら「プチカドーシャノワール」がおすすめ。税込950円で、黒猫モチーフのビスケットとメレンゲを詰め合わせた可愛らしい一缶です。

歓送迎会やちょっとしたお礼にも使いやすく、猫好きさんの心をくすぐるデザイン。イベントシーズンのストック用にもぴったりな存在です♪

ネコへの想いを甘い時間にのせて



フェアリーケーキフェアの猫の日2026は、スイーツを楽しみながらネコたちへの愛を形にできる特別なイベント。

可愛いだけでなく、保護猫支援につながる商品も揃い、選ぶ時間そのものが心温まるひとときになります。

自分用のおやつにも、大切な人への贈り物にも、ネコへの想いをそっと添えて。猫の日をきっかけに、甘く優しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡