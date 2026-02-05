歌舞伎俳優市川中車（60）と長男の市川團子（22）が5日、都内で「歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』」（5月3〜26日、THEATER MILANO−Za）の制作発表会見に出席した。

「東海道四谷怪談」などを手がけた四世鶴屋南北作。京都から江戸を目指しながら、五十三次の宿場で物語が展開される。1827年（文政10）に初演され、長らく上演が途絶えていたが、1981年（昭56）に三代目市川猿之助（二世市川猿翁）が歌舞伎座で復活上演させた。中車は「80年代に父が躍起になって興していた演目の1つ。息子の團子とやらせていただきますこと、光栄に思います。父のスピリットを1人でも多くの方にお見せできるように、研さんを積んでいきたい」と話した。

今回は、人気声優が古典歌舞伎を語る「こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎」とコラボする。「岡崎無量寺の場」で中車は、十二単（ひとえ）をまとって宙を飛ぶ猫の怪を初役で勤める。THEATER MILANO−Zaで宙乗りは初の試み。「父は5000回以上、宙乗りをした。僕自身は23年の7月に1公演やった経験しかございませんが、父がどういう思いであったか。お客さんに喜んでいただきたい、少しでも思い出をつくっていただきたいということだと思う」と意気込んだ。

團子は舞踊「写書東驛路（うつしがきあずまのうまやじ）」で、老若男女から雷までの十三役を早替りで勤める。「早替りはとにかく、裏の方に本当に支えていただくことなので。早く出てこられるようにしっかりと息を合わせたい」。現役大学生でもあるが、今春卒業を迎えれば職業・歌舞伎役者として初の舞台になる。「しっかりしなきゃいけないという意識は常にあって、4月以降はさらにその意識が強くなる、ならなければいけないと思っております」と自覚を強めた。