中国義烏、サッカーW杯関連商品の受注生産が「ラストスパート」に

今年6月のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会の開幕に先立ち、世界最大級の卸売市場を持つ中国南東部の浙江省義烏市では、2025年5月からサポーター向けユニホームなどW杯関連スポーツ用品の注文が殺到しています。現在、その生産と販売は「ラストスパート」に入っているということです。

同市の主要市場である義烏国際商貿城では、世界各地からスポーツ用品を買い求めるバイヤーが訪れています。ブラジル人のマシュー氏は、5000着から1万着のユニホームを購入する計画だと話しています。

同市場に出店している温従見氏は、「バイヤーがより多くの選択肢を持てるように、前回のW杯よりも子ども用や女性用、さらにはペット用のウエアを増やした。昨年10月頃から注文が爆発的に増え、それ以来工場はフル稼働してきた。この状況は今年3月まで続き、4月にはすべて出荷できるだろう」と紹介しました。

別の店舗を経営する陳紹美氏によると、今年の受注は例年より約3割増えているとのことです。

義烏市税関の統計によると、同市の昨年のスポーツ用品・設備の輸出額は前年比20．3％増の116億5000万元（約2627億円）で、主な輸出先は米国、ブラジル、サウジアラビアなどだということです。（提供/CRI）