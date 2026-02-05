今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は2月5日現在

【写真】カラバリはこの3種。どれも欲しい…

* * * * * * *

コラボアイテムが人気に

今回、ご紹介したいのはズバリニードルスコラボの「フリースワイドパンツ」です。

毎シーズン、多様な商品が販売されるユニクロ。なかでも発売時に争奪戦が起こるほどの人気を博したアイテムの一つがこのパンツなんです。

人気ブランド・ニードルスを手掛けるのは、セレクトショップ〈ネペンテス〉創立者・清水慶三さん。その清水さんによる確かな眼と、ユニクロの最先端技術の融合によって誕生したのが今回のコラボアイテム。

さっそくニードルスコラボの「フリースワイドパンツ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜ジェンダーレスで着用できるデザインとフィット感＞

＜ふくらみ感があって暖かいフリース素材＞

＜NEEDLESのアイコニックなサイドのテープデザイン。NEEDLESのアイコンであるバタフライロゴの刺繍入り＞

＜ゆとりのあるワイドシルエットで、裾のドローコードでシルエットの調整ができる＞

といった紹介が。

この時期不可欠な”暖かさ”をしっかりと確保しながら、コラボアイテムらしいデザイン性を取り入れたパンツということで、これは人気が出るのも当然かも。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。

すると…。



写真：ユニクロ公式サイトより

「笑ってしまうぐらい暖かいです。はく毛布」

「毛羽立ちもなく、汚れも目立ちにくいです。結果、ほとんど毎日履いてます」

「セール価格で大きいサイズしか残っていなかったのでブカブカめですが、穿いたらやみつきパンツ」

「長さもダボッとしたワイド感も良い感じです。気に入ったので色違いでグレーも購入しました」

「コラボアイテムという話題性がありますが、デザインと実用性の完成度が高いと感じました」

「コラボ商品なので気にはなっていたのですが、なんとなく見送っていました。が、残ったものが半額くらいまで下がり、つい…」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。

現在値下げ中

とにかく購入した方から、その機能もデザインも賞賛の声多数。

そのユニクロの「フリースワイドパンツ」は販売開始時3990円でしたが、今現在1290円まで値下げされて販売中です。

シーズンも終盤ということで、残るサイズは限られていますが、人気コラボのパンツがグッと手に取りやすい状況になったということで、これは絶対に見逃せない…。

サイズはXSから4XLまで展開していましたが、XS・XXL・3XL・4XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いということでご注意を。

まだまだ厳しい寒さが続く今、しっかり活躍してくれそうなユニクロのフリースワイドパンツ。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより