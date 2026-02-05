【無料】ドコモ MAX「dアニメストア」「Lemino」も見放題に、ライブチケットや限定グッズ先行販売やディズニー抽選招待などの特典も
『スポーツ配信なんか興味ないし要らない』
そんな声も多くみられたドコモのプラン特典ですが、今月から大きく強化されます。詳細は以下から。
◆スポーツ配信以外も無料に
NTTドコモの報道発表資料（pdf）によると、同社は2月25日（水）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」で無料になるコンテンツの対象を拡充するそうです。
これは対象プランに契約中のユーザーは、以下4種のコンテンツから2種類まで無料で使えるようになるというもの。
・DAZN for docomo（月額4200円）
・NBA docomo（月額2728円）
・dアニメストア（月額660円）
・Lemino（月額1540円）
従来ではスポーツ配信のDAZNとNBAのみが対象でしたが、2月からはアニメやドラマ、ライブ配信なども追加料金なしで楽しめます。
また、無料になるコンテンツは毎月選び直せるほか、3月いっぱいまでは月の途中でも自由に切り替えて使えるとのことです。
◆配信以外の特典も強化
さらに、ドコモ MAX/ポイ活 MAX契約者は人気アーティストのライブチケットやグッズの先行/限定/抽選販売や、大型アニメフェスの抽選招待といった特典も受けられるとのこと。
すでに「Anime Japan 2026」プレミアム入場券の抽選販売登録が開始されているほか、東京ディズニーリゾートへの抽選招待などが予定されています。
ライブやフェスに足繁く通うユーザーにとっては、無料になる代金以上の価値がある特典になりそうです。
【【無料】ドコモ MAX「dアニメストア」「Lemino」も見放題に、ライブチケットや限定グッズ先行販売やディズニー抽選招待などの特典も】を全て見る