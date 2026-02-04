月額700円で25GB使えるIIJmio「ハッピープライスキャンペーン」開催、無料の10分通話定額やデータ増量、既存ユーザーの値下げも
携帯各社がMNPユーザー向けに安価な学割を提供する中、IIJmioが踏み込んだキャンペーンを開始しました。詳細は以下の通り。
◆IIJmioが15GBプランを値下げ
IIJの報道発表資料によると、同社は3月1日（日）から個人向けMVNOサービスの通信料金を値下げするそうです。
これは15GBプランを150〜200円値下げするというもの。音声＋データ通信であれば、月額1800円から1600円に値下がりします。
なお、今回の値下げは既存ユーザーも対象。手続き不要で新料金へ移行するとされています。
◆無料特典だらけのキャンペーンも
また、同社は2月3日（火）〜2026年3月31日（火）までの期間限定で「ハッピープライスキャンペーン」を開催。これは新規契約ユーザーを対象にしたもので、月額料金や通話定額オプション、データ通信量の特典が山盛りとなっています。
・月額料金（いずれも6ヶ月間）
5GBプラン：月額500円
10GBプラン：月額1250円
15GBプラン：月額700円
・通話定額
5分定額：3ヶ月間0円
10分定額：6ヶ月間0円
かけ放題：3ヶ月間0円
・データ増量
15GB〜55GBプラン：最大6ヵ月間、10GB増量
上記の特典をまとめた表がこちら。15GBプランであれば半年間にわたって月額700円で25GB、10分通話定額で利用できるようになるわけです。
MNP不要な点も大きなアドバンテージとなるIIJmioのキャンペーン。
スマホを初めて使う若年層や、あまり使わないシニアにも向いているのではないでしょうか。
