ÌÚÍü¡õ°ÂÅÄÉ×ºÊ¤Î´Ö¤ËÄ¶ÂçÊª¡ª¡¡´ÔÎñ½Ë¤¤3SÂçÈ¿¶Á¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥¸¥¸¥¤Ã£¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï¡Ö¡¥¶¥ï¤Ä¤¯´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦²ñ¡ª¡ªHAWAII»ÙÉôALOHAÂ¼ÂâÄ¹¡¦¶õ¼êÁª¼ê°ìÌÐ¤µ¤ó¡¢´ÔÎñ60ºÐ¥ª¥á¥Ç¥È¥¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÆ¬¶Ò»Ñ¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤È¡¢ºÊ¡¦°ÂÅÄÀ®Èþ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¢CHA-CHA¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢°ìÀ¤É÷óÓ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢Î¹¥µ¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¡ª´ÔÎñ60ºÐ¥ª¥á¥Ç¥È¥¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÆ¬¶Ò»Ñ¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¡×±·¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤60ºÐÄ¶¤¨¡ª¡ªPEACE&MAHALO¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ®Èþ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡ª°ìÌÐ¤µ¤ó´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥¤´é¤·¤Æ¤ë¡Á¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥¸¥¸¥¤Ã£¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤À¤¡¡¼¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£