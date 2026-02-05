アイドルグループ「Peel the Apple」の元メンバーでタレントの春海りおさんが、自身のXサブアカウントで証明写真を投稿し、「いつもと顔が違う」と綴った近影が反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 春海りお 】 「証明写真撮った、なんかいつもと顔違う」 投稿写真にファン反響 「美しすぎる」「ビジュ良すぎ」 1月にはアイドル再始動を宣言





サブアカウントで公開された写真は、青い背景で正面を向いたオーソドックスな証明写真スタイル。春海さんは「証明写真撮った、なんかいつもと顔違う」と控えめにコメントしています。







春海さんは、2025年12月30日に開催されたライブをもってグループを卒業したばかり。しかし、今年1月16日には公式Xにて「覚悟を持って再びアイドルとして活動することを決めました。新グループのメンバーとして、もう一度この夢に全身全霊で挑みます」と新グループのメンバーとしてアイドル活動を続ける意向を報告しています。







この投稿に対し、ファンからは「日本の歴史上、最も美しい証明写真」「ビジュ良すぎ」「証明写真でこの写真は、さすがに顔の大きさが小さすぎて羨ましい〜！！！」「証明写真でこんなにかわいく撮れるの素材が良いからです」といった絶賛のコメントが多く寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】