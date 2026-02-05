元テレビ朝日社員の玉川徹氏が5日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。自身がコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演し、衝撃を受けた俳優を明かした。

この日は俳優・坂上忍がゲストとして出演。坂上が総合MCを務めていたフジテレビ「バイキングMORE」について話が及ぶ中、討論の中で「最初は自分のスタンスでやるんですけれども、当然10-0っていうのはダメ、バランスは取らなきゃいけない。生放送が始まって10-0になりそうな時は無理やり0の方に行かなきゃいけない。せめて9-1にしなきゃいけないっていう」と説明。

それでも「育ちが役者なので、バラエティーをやっていても、僕の役回りっていうのは、役なんですよね。その役を徹底的にどこまで演じきれるのか、ブレずに。だから僕の中では究極のアドリブ芝居をやらせていただいているっていう、そういう興奮状態だと思う」とした。

そんな中、玉川氏は「満島さんもちょっとそういうところがあって。満島真之介さんって『モーニングショー』でバスケットの解説で出てもらったことがあるんですよ」と俳優の満島真之介について言及。

これに坂上も「あれね、最高だったんですよ」と共感すると、玉川は「見てました？凄かったでしょ？凄いのよ。本人は言ったかどうか忘れているんだけど、僕、終わった後に“凄い”って言ったんですよ、“もう本当に凄い”と。そうしたら“演じた”って言ってたの。松岡修造さん的なものを演じたって言ってたんですよ。役者さんなんですよ、彼は。で、バラエティーを出ても演じている部分がきっとあるんだろうなってその時思った」と話した。