お笑いタレントおばたのお兄さんが４日に更新したブログで、「２歳６ヶ月息子の胎内記憶」と題し、「言葉が話せるようになったタイミングで聞くのがいいと聞いたので『今だ！』と思い聞いてみると 話してくれました」としてＹｏｕＴｕｂｅを公開した。

おばたは「我が息子も２歳６カ月を迎えまして、先日、胎内記憶があるかどうかを聞いてみました。２歳を過ぎてからものすごくしゃべるようになって。しっかりと会話ができるようになった。よく言うじゃないですか、胎内記憶があるとかないとか。３歳、４歳になってから聞くと親が喜ぶような回答を子供がしてしまう。けっこう子供も賢いから作り話を言ったりするらしい」と話した。

おばたは息子との会話を再現。「ママのお腹にいたときのこと覚えてるって聞いたら『覚えてる』。どうだった？『暗かった』。あとは？『あったかくてお風呂みたいだった』『ぷかぷかしてた』みたいな。『気持ちよかったって』言った。パパとママの声は聞こえた？『聞こえた』」という内容だった。おばたが「ずっとそこにいたかった？」と聞くと、息子は「早く会いたかった」と返したという。

おばたは「胎内記憶は本当にあるかどうか分からないけど、おうむ返しではなかったから、あるもんなのかなと思って。３人に１人くらいは胎内記憶をもっているらしい」などと話した。