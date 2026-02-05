日本サッカー協会（ＪＦＡ）審判委員会は５日、国際サッカー評議会のテクニカルパネルメンバーを務めるイングランド出身のマイク・ライリー氏と審判育成ダイレクター契約を締結したと発表した。

ライリー氏はプレミアリーグのレフェリーとして１３年間、ＦＩＦＡ国際審判員として１０年間の経験を持つ。イングランドで３００試合以上のトップクラスマッチを担当した。

審判委員会は新規事業として、若手審判員の発掘及び強化に注力し、質の高いＪ１主審を継続的に輩出することを目的とする「ディベロップメントグループ」を設置。ライリー氏が統括者を務める。

ターゲットは国際主審やＪ１担当主審ではなく、その下のカテゴリーの２０代前半〜３０代前後の若手審判員となる。イングランドや北アイルランド、ＵＥＦＡ（欧州連盟）などで審判育成に携わってきたライリー氏の招聘（しょうへい）で、次世代を担う審判員の強化を目指していく。

ライリー氏は「エキサイティングで革新的なプロジェクトに携われることを大変うれしく光栄に思います。日本には優れた審判を輩出してきた素晴らしい歴史があります。サッカーが進化を遂げる中で、私たちはその基盤をさらに盤石なものにし、Ｊリーグの持続的な発展に貢献できるよう、優秀な審判員を数多く輩出して参ります」とコメントした。