¡Ú£×£Â£Ã¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¡×¤À¤¬¡ÄµÈÅÄÀµ¾°¤À¤±¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢Â¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤é¤ÇºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×£Ã¤Î´Ú¹ñ¤Ç¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ì£ÂÁª¼ê£¹¿Í¤òÂ·¤¨¤¿¤³¤È¤Ç´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤«¡Ä¡£´Ú¹ñ¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢º£±Ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÀïÎÏ¤À¡£»³ËÜ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤ê¡¢º¸ÏÓ¤ÎµÆÃÓ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¾¾°æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿ûÌî¤â¹çÎ®¤·¤Æ¿·µì¤òÄ´ÏÂ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤âÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Î¾õÂÖ¡£¡Ö£Ó£Ð£Ï£Ô£Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éµÈÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄãÉ¾²Á¤ÎÏÀÄ´¤â¤¢¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÁ°²óÂç²ñ¤Ë»²Àï¤·¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç£³ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¡£¥á¥¥·¥³¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ïµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£±£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö£Ó£Ð£Ï£Ô£Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¤½¤Î¸å¤Î£Í£Ì£Â¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òµ¿Ìä»ë¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¥ì¥Ù¥ë¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ·â¤Ï²¼¸þ¤¤Ç¼éÈ÷ÎÏ¤âÀË¤·¤¯¡¢Â¤Î¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦¹óÉ¾¤¬Â³¤¡¢£Æ£Á¤Ë¤Ê¤ë»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¡£·Ù²ü¤¹¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎµÈÅÄ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡£