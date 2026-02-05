歌舞伎俳優の市川中車、市川團子が５日、都内で行われた歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（５月３〜２６日まで東京・ＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ−Ｚａ）の製作発表会見に出席した。

四世鶴屋南北作。１９８１年に３代目市川猿之助（２代目猿翁）が復活上演し、１２回も再演して「三代猿之助四十八撰」のひとつになっている。中車は２幕目の「岡崎無量寺」で十二単（ひとえ）をまとった猫の怪（あやかし）で宙乗りを披露。團子は大詰の舞踊「写書東驛路（うつしがきあずまのうまやじ）」で１３役を早替わりで勤める。

中車は「父が埋もれていた狂言を復活させようと、１９８０年代に躍起になっていた演目の一つ。私と息子の團子でやらせていただくこと、ありがたく、光栄。泉下の父も見守ってくれていると思います」と天国の猿翁さんに思いをはせた。

化け猫を演じることは「父の化け猫には不気味さとチャーミングさがあった。チャーミングさに関しては、少し『こうすれば出るのでは』というのがある。父のスピリットを意識しながら、向き合っていきたい」と力を込めた。