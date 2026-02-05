Ｊ１浦和は５日、Ｊ１百年構想リーグの開幕・千葉戦（７日・フクアリ）に向け、マチェイ・スコルジャ監督が会見を行った。昨季はリーグ戦７位に終わり、チームは３年連続で無冠。特別シーズンとはいえ、タイトル奪取が求められる新たな幕開けへ「全体的にアウェーでのパフォーマンスを変えたい。昨シーズンと比べ、押し込まれる時間を少なくしたい。ゾーン２（中盤）でボールを奪う回数を増やしたい」と、昨季はわずか３勝に終わったアウェーでの勝率を挙げることを誓った。

昨季はシーズンを通じ、相手に押し込まれる試合が多かったことを改善点に挙げた指揮官。キャンプではチームの戦い方に変化を加え、「プレスのやり方を少し変えました。ハイプレス、ミドルゾーンのプレスもそうです。まだ改善しなければいけないところがあるので、続けていかないといけません。ビルドアップでも新たなオプションを試しています。導入にはもう少し、時間がかかりそうです」と、変更点を明かした。プレシーズンの練習試合などでは、ハイプレスに一定の手応えも感じているという。

また開幕戦で対戦する千葉の戦いぶりは、プレシーズンマッチのちばぎん杯・柏戦（１月３１日）を視察。昨季Ｊ１で２位の柏に、１―２と敗れたものの、「非常に組織的なチームだと感じました。相手がハイプレスをかけてきても、じれずに恐れずプレーできるチーム」と分析。さらに「（ＦＷ）カルリーニョスと石川の連携は、自動化されていて非常にいい関係。ただ柏戦には、最も重要な選手は出場しませんでした。それはエドゥアルドです。このボランチは非常に重要な選手」と複数の選手を挙げ、警戒心を強めた。

自チームに目を向けると、補強では京都から復帰したＤＦ宮本、大卒ルーキーのＦＷ肥田野ら新戦力が加わったが、外国籍選手などの大型補強はなし。指揮官は肥田野やＭＦ早川ら若手がキャンプから成長していることを明かし、さらにユースから昇格したＵ―１７日本代表にも選出されている１６歳ＭＦ和田武士について「非常に興味深い選手。タイミングを見て、起用することを考えています」と言及。まだ若い選手だけに「あまりいいことをたくさん話すことは避けたいが…」と前置きした上で「非常にスキルのある選手で、完全な８番、ボランチと言える。攻守にわたっていい動きができる。パスのチョイスとタイミングが非常によく、背後のスペースを使える選手。Ｊリーグの近年の変化を考えると、フィジカル的な強度に順応していくことが重要」と期待を寄せていた。